脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》邀大陸前央視調查記者王志安評論台灣選舉，王在過程中諷刺身心障礙者的言論，遭質疑影射民進黨不分區立委候選人陳俊翰，引發不小爭議。資深媒體人黃揚明提到，王志安因持觀光簽證入境，未經申請不得在台灣非法工作、演出，「會不會，我國移民署很快就認定他非法工作，宣告他一定年限內禁止來台呢？」

黃揚明今（24）日在臉書表示，王志安上傳吃永和豆漿影片開場中，有拍到他在夜夜秀後台與薩泰爾工作人員互動的橋段，並主動表示他不能領取演出費用，因為他是持觀光簽證入境，依法外國人（含大陸地區人民）未經申請不得在台灣非法工作、演出。

然而，黃揚明說王志安有演出是事實，是否會因他不領報酬而在法令認定上有所不同，將是個有趣的議題。黃揚明也質疑，會不會我國移民署很快就認定他非法工作，宣告他一定年限內禁止來台呢？

針對王志安在節目中引發的爭議，《賀瓏夜夜秀》製作人霍金表示，該集提及台灣選舉的特殊文化時，因製作上的疏忽，造成部分內容對陳俊翰律師不敬，向陳俊翰律師致歉。他強調，節目製作組會在日後謹慎處理節目中的內容，並在各露出平台上修剪此段影片，避免上述事件再次發生；「謝謝各位，也為上述內容帶來的不快再次致歉」。

另外，《賀瓏夜夜秀》製作單位薩泰爾也在今日稍早致歉，「針對節目內容把關的疏失，向陳俊翰律師表達最深的歉意」。