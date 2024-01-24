睽違六年，高雄市輪船公司再度迎來最新綠能渡輪「雄棧1號」，並由國家隊「台灣國際造船(股)公司」於113年製造完工，這是暨108年1月「旗福二號」後，第四艘全新電力渡輪，總噸重49噸，全長約20公尺，可乘載約85名乘客、23輛二輪機車，後續將加入旗津-鼓山航線載運服務行列。

陳其邁（中）見證下，鄭文隆（左）象徵性將雄棧1號模型船交給黃淑美。（圖／高雄市交通局）

電力驅動渡輪「雄棧1號」啟用典禮24日上午於高雄鼓山魚市場候船室外廣場舉行，開場由高雄市長陳其邁、台船董事長鄭文隆、輪船公司董事長黃淑美以「雄棧1號」模型船遞交象徵性完成交船儀式，並由陳其邁代表與相關部局處團隊環境部、交通局、台船公司、輪船公司共同完成「雄棧1號」揭牌儀式，最後在觀禮貴賓見證下，由高市交通局長張淑娟與黃淑美共同進行擲瓶祈福，雖正逢寒流來襲，仍澆不熄現場近百位觀禮貴賓的熱情。

陳其邁表示，感謝台船公司不惜成本協助市府打造新的雄棧1號渡輪，今日啟用投入旗鼓航線，讓旗津、鼓山間往來民眾享受優質渡輪服務，另「呼應市府積極推動2050淨零排放目標」，市府將持續進行渡輪電動化，以低噪音、低震動、零污染的海上綠能交通友善海洋，活化高雄港區，讓高雄市民及觀光客感受到高雄港市之美。

黃淑美表示，配合市府綠能推動，這次新建電力驅動渡輪計畫由高雄市政府自籌，加上向環境部爭取核撥經費共1.6億，規劃於111至113年間打造三艘電動渡輪（49噸兩艘、99噸一艘），雄棧1號為第一艘49噸電動渡輪。她說，輪船公司將努力爭取汰換老舊渡輪，以船齡逾15年以上的老舊渡輪優先汰換，並參考先前「旗福1號、旗福2號」電動渡輪設備規格及使用狀態，持續推出更好、更優化的渡輪。

雄棧1號的命名，代表未來這艘船要帶大家從海上看最美的高雄，從過去充滿棧板的倉庫港口，已搖身變成讓高雄人驕傲的灣區美景，未來高雄市輪船公司將針對港區重點地區新闢接駁航線，持續發展高雄市港區觀光並兼顧環境維護，增添地方綠能交通風氣及改善沿岸居民日常生活品質。

雄棧1號啟航除新船亮相外，配合1／27－2／25「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂」主題，首航就邀請到最可愛的黃色小鴨為新船穿上吸睛的外衣，歡迎高雄市民及來訪遊客們，伴著海風徜徉在旗津-鼓山航線中，欣賞沿途港灣美景。