愛吃辣讓你食慾大開、更容易變胖是真的。營養師陳嫚羚指出，去年一項收集超過18萬人的薈萃分析研究發現，吃辛辣食物會增加體重過重、肥胖與LDL-c（低密度脂蛋白）升高的風險，另有50萬人研究則顯示，「辛辣食物吃得越多，與體脂及腰圍增加都有相關性。」

營養師陳嫚羚在臉書粉專PO文指出，天氣冷吃麻辣鍋的次數要注意，因為愛吃辣真的可能會變胖，去年一項超過18萬人研究發現，吃辛辣食物，有助於降低高血壓風險，卻會增加過重、肥胖與LDL-c升高的風險，研究推測可能有下列3種原因。

1.辛辣料理肉類容易吃得比蔬菜多。

2.辣油增加熱量攝取。

3.吃辣增加對甜食的渴望。

陳嫚羚指，其他研究則發現，每天吃辣椒超過50g的人，熱量攝取高於不吃辣椒的人。在另一項收集50萬人的流行病學研究也發現，辛辣食物吃得越多與體脂及腰圍增加都有相關性。

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陳嫚羚指出，由於辛辣食物通常也是重口味、高熱量，吃多了確實容易影響體重，建議想做體重控制的朋友，最好能先避免重口味及辛辣食物，比較能幫助成功控制體重。