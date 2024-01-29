王宥忻赴泰國洽公大受各國菁英歡迎。（固力狗提供）

王宥忻赴泰國洽公大受各國菁英歡迎。（固力狗提供）

財富女神王宥忻日前赴泰國洽公4天，去年6月離婚恢單的她，因前夫離婚後仍是事業夥伴，因此2人此次同行，由於前夫同行扮演護花使者，讓她泰國行零豔遇，但王宥忻透露自己在當地相當受到歡迎，走在路上有不少研討會的各國菁英要求合照，讓她相當開心，打趣表示自己雖然是以全球科技公司的亞太區行銷總監去洽公，未來也可在當地法發展演藝歌唱事業，開創另一片天。

這次前往泰國洽公，4天時間忙著工作，雖有應付開不完的研討會和交流，但王宥忻仍抽空特別去品嚐當地美食，包括直接沾醬吃的生螃蟹、生蝦子，「我覺得那很酷，然後還有很脆很脆的路邊攤炸雞」，大讚當地美食物美價廉，尤其泰國的椰子特別好喝，「所以我去到哪都會找椰子。我們吃了很多當地的一些香料的食物，像是河粉或是冬蔭功，每樣東⻄都很好吃」。

提到此行的工作，王宥忻說：「因為我全球科技公司的亞太區行銷總監，這家公司在短短兩年的時間就發展到70幾個國家，拓展速度非常之快。」更提到該公司的黑科技非常的先進，「讓你體驗30分鐘就等於運動兩小時，還有一台很神奇的吹風機可以讓生物的細胞活化，科技始終來自於人性，希望引進更多厲害的產品讓大家提升幸福感」。

這次泰國工作與前夫結伴同行，王宥忻感性表示「感受到以前年輕的時候，2人一起打拚、互相扶持的感覺，更在過程中發現自我，「像是以前很多時候都只看到對方的不好，在失去之後才會發現什麼是自己最需要的，每個經歷都是自我探索的過程，更了解自己之後才會找到屬於自己的幸福」。

金龍年將至，王宥忻大方表示「歡迎大家到我家走訪，只要是朋友來拜年的就會有大紅包」，更不藏私透露致富秘訣：「我一直相信『金錢流動才會豐盛、財富創造要靠金錢的流動，給出什麼就會收獲甚麼』，這是大自然運行的法則，可以促使財富的創造，我的很多生意和合作就是在拉近彼此交流時完成的」。