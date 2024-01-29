2024總統大選結束，由民進黨推出的正副候選人賴清德、蕭美琴，擊敗國民黨侯友宜、趙少康和民眾黨柯文哲、吳欣盈，成為第16任中華民國的正副總統。而根據台灣民意基金會23日公布的民調可以看到，選後有5成2的民眾對賴清德領導國家有信心。對此，前立委林濁水29日就表示，「在朝野對立得這麼嚴重的當前，民眾這樣的信心不容易」，引發討論。

根據台灣民意基金會23日的民調指出，民眾對「賴清德領導國家能力」是否有信心，結果可以看到，有21%非常有信心、有30.9%還算有信心、有19.5%不太有信心、有18.7%一點也沒有信心、7.3%沒意見、2.7%不知道。

林濁水29日在臉書上表示，「儘管只有40％民眾投票給賴清德，但是有52％對他領導國家有信心，在朝野對立得這麼嚴重的當前，民眾這樣的信心不容易」，不過林濁水最後也坦言，「但是也得承認並不夠好。不過依慣例，當有蜜月期可以好好的做為」。

本次調查由台灣民意基金會委託山水民意研究公司受基金會，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2024年1 月 15-17 日三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣，市話佔70%，手機佔 30%。有效樣本 1083 人，市話 759 人，手機 324 人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.98 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。