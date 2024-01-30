新北市法制局長吳宗憲即將卸任成為國民黨不分區立委，他今（30）日在接受廣播節目《千秋萬事》主持人王淺秋專訪時，談到新北市長侯友宜曾在選後閒聊問他「誰來選新北比較好」，並說市府內部也會閒聊此事，但目前都還沒有定論。

吳宗憲說，侯友宜目前仍是專心市政，目前還沒有怎麼談到2026新北市長選舉，但就在2024總統大選投票結束後，侯友宜曾隨口問他「誰來選新北比較好」，他回答「我不知道，我也不碰政治」。

吳宗憲說，在廣播節目上王淺秋追問他「侯友宜心中有沒有比較適合的接班人選，像是新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川、立委洪孟楷？」，他認為這三個人都不錯，外界也很常點名這三人，但內部討論也沒有只針對這三人，目前都還沒有定論。

另一位局處首長則認為，侯友宜目前仍在沉潛中，他現在剛回歸市政，又距離2026新北市長選舉還有一段時間，這時間點應該不太會去思考這問題，談這個還太早，指不定最後也可能殺出其他程咬金的人選。