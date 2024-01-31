LIVE直播】立院龍頭挺誰？ 民眾黨公佈投票意向

民眾黨公佈投票意向。(取自直播)

民眾黨31日舉行民眾黨立法院黨團記者會，公布在第一輪投票中，推出立法院院長候選人黃珊珊，並強調如果進入第二輪投票，民眾黨立委將不參與投票。（陳信翰攝）

立法院明(2月1日)開議將進行正副院長投票，民進黨推立法院長游錫堃、副院長蔡其昌拚連任，國民黨由韓國瑜、江啟臣角逐。手握8席的民眾黨成關鍵少數，主席柯文哲今(31日)上午9時30分召開記者會公布投票意向等最終決定，民眾黨團確定推出成員黃珊珊為立法院長候選人。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌宣布，本黨團經過八位委員昨天開會討論以後，一致決議會推出黨團的成員黃珊珊正式成為民眾黨所推舉的立法院長候選人。他說，第一輪投票，黨團一致推舉黃珊珊委員，希望兩大黨體會民眾黨善意，如不幸沒有產生國會議長，8位委員不會參與第二輪投票。

民眾黨今也宣布新會期，黨團總召為黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長陳昭姿。柯文哲表示，民眾黨從創立到現在，秉持核心價值，希望在傳統藍綠政治以外，替台灣開創新局面，進入國會，民眾黨專注於國家治理各項改革，包括居住正義等等，4年來努力證明改變台灣實質問題，總統票、政黨票也讓我們感受到人民期待，覺得責任更重。他說，在選舉後就開始開會討論國會改革，明天將是新一屆會期，遺憾社會關心正副院長選舉，但立院應該如何提高立法品質效率，只有8席不分區立委，相信會是改變關鍵力量。

根據立法委員互選院長副院長辦法，院長、副院長的選舉，均以得出席人數過半數之票數者為當選。第一次投票如無人當選，就以得票較多的前2名重行投票，以得票比較多數者為當選。