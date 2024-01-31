1名51歲的王姓男子因間歇性發燒及流鼻水、食慾不振、咳嗽併血絲，緊急到急診就醫後，病情快速惡化，血氧濃度下降及出現嚴重心律不整，可能為心肌炎引起嚴重心臟衰竭，即使要轉往醫學中心，路途中也極度危險。小港醫院醫師使用葉克膜即刻救援，維持病患生命徵象及心肺功能，4天後成功脫離葉克膜的輔助，住院1個半月後更順利康復出院。

51歲王姓男子平日身體狀況良好，沒有慢性疾病史，未料某次間歇性發燒及流鼻水、食慾不振、咳嗽併血絲，緊急到急診就醫後，病情快速惡化，血氧濃度下降及出現嚴重心律不整，因此插管及給予電擊急救，進入加護病房治療，判斷可能為心肌炎引起嚴重心臟衰竭。小港醫院心臟外科醫師吳柏俞與心臟內科醫師劉宜學，緊急使用葉克膜輔助維持生命徵象及心肺功能，4天後成功脫離葉克膜的輔助，住院1個半月後順利出院，目前於門診持續追蹤治療。

吳柏俞醫師分享，葉克膜是一種特殊的醫療設備，用來幫助心臟和肺臟功能不全的病人，臨時替代心臟和肺臟的工作，葉克膜的工作原理是先從病人的身體抽取血液，然後在機器裡增加氧氣並去除二氧化碳，最後把處理過的血液送回病人體內，過程幫助病人的身體各個器官組織，獲得足夠的氧氣，並讓心臟和肺臟有機會休息和恢復。

葉克膜的置放適應症包括心臟衰竭引起的休克、肺臟相關的呼吸衰竭、小兒及新生兒重症，吳柏俞醫師說，臨床上常見需要放置葉克膜的原因就是心臟手術術後、心肌梗塞後的嚴重心臟衰竭及因其他嚴重疾病導致的呼吸衰竭，這起案例是較為少見的嚴重心肌發炎導致心因性休克，由於在加護病房病情嚴重，就算要轉往醫學中心治療，路途中也極度危險，所幸小港醫院目前具備急重症醫療量能，心臟血管外科、心臟內科、加護病房專責醫師為重要醫療團隊。

吳柏俞醫師提醒，若有發現自己體力越來越虛弱，呼吸容易輕微活動就急促不順，胸口常常有疼痛、悶痛.或是有家族心臟病史，一定要及早尋求醫師協助檢查及治療，勿輕忽導致延誤治療而演變成心臟衰竭重症。