日本雙胞胎姐妹憑藉一組和服美照在網路上爆紅，精緻像洋娃娃一樣的外貌，讓外界一度以為是靠AI繪圖，隨著討論度升高，兩人的真實身分也被找出來，名為森風花（森ふう花）、柊琪琪（柊きき）以地下女團身分出道。日前妹妹柊琪琪還在網上分享台灣旅遊美照，更在台北西門町秀出雪白美腿。

森風花、柊琪琪還沒出道前，是醫美診所護理師，兩人憑藉出色外貌，被星探發掘，現在則是以女偶像身分在演藝圈活動，近期她們因為絕美和服照獲得許多關注，日媒、台媒等多家媒體，都做出相關報導。其實在2周前，柊琪琪就在IG上分享來台北照，可以看到她去西門町、南機場夜市、九份等知名觀光景點。

柊琪琪還PO出手拿台灣百元鈔、喝手搖飲、玩夾娃娃機的照片，其中一張她在西門町拍的照片，可以看到她綁著雙馬尾、戴著白色毛帽、穿著大學T配上白色短裙，露出一雙嫩白美腿，搭配甜美笑容，讓粉絲激動表示「歡迎來台灣玩」、「太可愛了，走，我請你去約會」、「你是世界上最可愛」、「何時來台中？」、「羨慕台北。」

據悉，姊妹兩人分別加入不同女團，姊姊森風花去年加入女團「まねきケチャ」，妹妹柊琪琪則是加入女團「夜光性アミューズ」，代表色為綠色。去年兩人首次合體，一起拍攝寫真集獲得熱烈迴響。有著超高顏值被封為「奇蹟雙胞胎」。