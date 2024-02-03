立法院長選舉雖然已經落幕，但民進黨和民眾黨卻因「喬院長」羅生門隔空互槓，對此，民進黨立委洪申翰表示，「真心覺得，不要中了民眾黨轉移焦點之計」，他說，國會議長投票後，各界譁然的是，民眾黨為何放棄二輪投票權，而保送韓國瑜，現在，他們是要把這個無法給外界合理交代的窘境，轉移焦點出去，引導媒體去討論「誰主動找誰」的枝節問題，然後，再加油添醋一些根本沒證據的陰謀論。

洪申翰指出，「誰主動找誰」這很重要嗎？當一個政黨，對自己推派的人選有信心，在所有政黨都沒能過半下，主動去爭取其他票源的支持，這都是很自然的事，柯文哲也不敢否認，他有（透過中間人）撥了一通電話，給陳永興醫師，探尋民進黨支持黃珊珊當院長的可能。

洪申翰表示，不管這通電話是主動打，還是被動打，從為自己候選人拉票的角度，他認為差別真的不大，也不是意料之外的事。同理，民進黨和相關朋友，就算主動去為游錫堃院長，爭取黨外票源的支持，這也很正常自然，因為我們自己黨籍得票數就是不夠。

洪申翰說，所以「誰主動找誰」，真的就是選舉拉票過程的枝節而已。難道拉票還要消極被動嗎？這場議長選舉，真正最該被追問的是，民眾黨要基於自己的主體性，第一輪要推派黃珊珊，這其實也ok，但到底為何第二輪的關鍵時刻，選票上只剩游韓二人時，你們卻關鍵棄權，放棄自己的影響力，去讓最不適格的人選真的當上國會議長？