文曄集團是全球排名第四大之專業半導體元件通路商，2023年9月，文曄集團公告將以38億美元、全額現金的方式收購總部位於加拿大的全球第七大半導體元件通路商Future Electronics Inc.，藉此跨足歐美半導體經銷市場，深化全球佈局。此案預計在獲得各國主管機關批准後，於2024年上半年完成交割。本次聯貸籌資金額主要用於支應文曄集團收購Future Electronics Inc. 的交易價金。

星展銀行（台灣）企業及機構銀行負責人羅綸有表示，星展銀行深耕台灣逾40年，長期提供台灣企業客戶專案融資、現金管理解決方案等全方位的金融服務，陪伴企業客戶達成策略性目標、邁向全球舞台。該聯貸案即是繼星展集團於2023年先提供文曄集團收購Future Electronics Inc. 之過渡性融資貸款後，由星展銀行（台灣）與第一商業銀行統籌主辦五年期新台幣600億元之聯貸募集，為文曄集團提供中長期融資安排。