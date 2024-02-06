迎接農曆過年，國立故宮博物院南部院區「人氣國寶─道」主題展、「翰墨空間─情為何物」和「神獸現形─文物中的奇幻生物」3大特展同步登場。（呂妍庭攝）

喜迎年節遊客，為迎合龍年生肖，「神獸現形」匯聚各類和動物主題相關的書畫、器物、織品與建築構件等文物，相當適合親子觀展。（呂妍庭攝）

迎接農曆過年，國立故宮博物院南部院區「人氣國寶─道」主題展、「翰墨空間─情為何物」和「神獸現形─文物中的奇幻生物」3大特展同步登場，喜迎年節遊客，為迎合龍年生肖，「神獸現形」匯聚各類和動物主題相關的書畫、器物、織品與建築構件等文物，相當適合親子觀展，故宮南院預估，農曆初二、初三是出遊高峰，從往年經驗推估，入館可能會破萬人，將加強周邊交通疏導。

「情為何物」主題展現26件書畫文物，傳達人世間9種感情，包括24孝圖像展件。（呂妍庭攝）

喜迎年節遊客，為迎合龍年生肖，「神獸現形」匯聚各類和動物主題相關的書畫、器物、織品與建築構件等文物，相當適合親子觀展。（呂妍庭攝）

喜迎年節遊客，為迎合龍年生肖，「神獸現形」匯聚各類和動物主題相關的書畫、器物、織品與建築構件等文物，相當適合親子觀展。（呂妍庭攝）

今6日由故宮副院長余佩瑾主持「龍年新春展覽活動」記者會，邀3檔展覽策展人，故宮博物院器物處副研究員陳慧霞、書畫文獻處助理研究員鄭淑方，以及南院處助理研究員林容伊、王健宇、鍾子寅等人現場分享策展理念和精彩選件。

喜迎年節遊客，為迎合龍年生肖，「神獸現形」匯聚各類和動物主題相關的書畫、器物、織品與建築構件等文物，相當適合親子觀展。（呂妍庭攝）

故宮副院長余佩瑾首推過年一定要來看福祿壽如意展件，代表故宮祝大家新年如意。（呂妍庭攝）

今6日由故宮副院長余佩瑾主持「龍年新春展覽活動」記者會，邀3檔展覽策展人分享策展理念和精彩選件。（呂妍庭攝）

余佩瑾說，「人氣國寶─道」此次以「道」為題，選展17世紀八大山人朱耷和石濤兩位名家作品人氣國寶展，她個人首推過年一定要來看福祿壽如意展件，代表故宮祝大家新年如意，至於「情為何物」主題展現26件書畫文物，傳達人世間9種感情，「神獸現形」有應景龍造型文物，適逢龍年來看龍形文物，有吉祥之意。

余佩瑾表示，呼應生肖主題，從人氣國寶展的南宋〈劍龍葵花鏡〉、織品展的明代〈龍紋圓補〉到神獸展明代〈青花穿蓮龍紋天球瓶〉、清代〈青花鯉躍龍門圖折沿盤〉、〈剔紅雲龍紋長方匣〉等，件件討喜；龍曾是水神的坐騎，後又升格為掌控雨水與海水的神，本次展出的〈宋人霖雨圖〉呈現對風調雨順的盼望；故宮人氣珍玩〈珊瑚魁星點斗盆景〉中鰲魚浮沉波濤，魁星單腿立於鰲首上，動態踢斗象徵啟動文運，也有「鯉躍龍門」的美好寓意。

南院處長彭子程說，故宮南院春節連假期間，8日至14日天天不打烊，過年期間南院從早上9點延長開館到下午6點，除3大特展，期間還有表演藝術及手作課程，憑2張有價可免費兌換「小龍包」龍年小提燈，另北側台糖五分車每天有10班固定班次開出。

彭子程說，以往南院過年期間平均入館8、9000人，初二、初三是最高鋒，預估會破萬人，預期周邊交通量會變大，南院會與嘉義縣警方合作，盡最大能力做交通疏導，鼓勵民眾坐五分車到蒜頭糖廠、南院走走，一起知性尋寶。