民眾黨今被爆寄生國會，負責設計、社群等的民眾黨工都在黨團上班。對此，民眾黨團反駁，民眾黨並沒有所謂的「網軍」在立院黨團，也並無報導中所謂的「寄生國會」，實屬偏頗不實。

另外，民眾黨團表示，柯文哲在黨團的活動，都是由黨團邀請與會，柯在黨部有辦公處所，因此並沒有把黨團當黨部使用，且立法院駐衛警平時對於工作人員本來就都會把關確認立院助理識別證，訪客也會主動確認身分並登記。

民眾黨團指出，已與立法院駐衛警同仁確認，關於空間進出管制一切均依立法院的規定。