美國漫威漫改電影和影集受到全球觀眾喜愛，在《鋼鐵人》、《美國隊長》和《復仇者聯盟》結束後，也陸續推出新的英雄相關作品，其中《神力人》（Wonder Man）從宣布製作就話題不斷；怎料，《神力人》去（2023）年開拍遇到好萊塢罷工，近期復拍又驚傳死亡意外，震驚美國影視圈。

綜合外媒報導，漫威在2022年公開將製作新影集《神力人》，但籌備過程一波三折，原定2023年開拍完工，卻遇上好萊塢大罷工，拍攝工作延宕好一段時間；直到前陣子才復拍，卻爆出一名負責搭建布景的41歲男工人Juan Carlos Osorio從棚架摔落身亡。

該起死亡意外曝光後，漫威發言人立刻向Juan Carlos Osorio家屬致上最深的歉意，承諾會停止拍攝並全力調查事故起因；國際戲劇舞台從業人員聯盟主席馬修盧布表示他們得知後相當震驚又悲痛，認為片場安全是現在影視圈的首要任務之一，會協力調查。

據悉，漫威《神力人》原作中主角西蒙威廉姆斯曾是復仇者聯盟的對手，最終被感化且攜手合作，男主角由曾在《水行俠》中反派「黑蝠鱝」的男星葉海亞·阿巴杜-馬汀二世（Yahya Abdul-Mateen II）飾演。