Tiffany & Co.向來是個充滿愛情氛圍的珠寶品牌，經典的藍色盒子更被視為幸福的象徵，其中更能彰顯愛情的Elsa Peretti Open Heart系列心形珠寶，訴說著真愛不變的承諾，如同Tiffany & Co.乘載幸福的藍盒，傳遞恆久的感動。

TIFFANY的心形鍊墜充滿愛情的浪漫氛圍。（Tiffany & Co.提供）

設計大師Elsa Peretti於1974年首次推出Open Heart系列珠寶，廣受歡迎，1977年登上《Newsweek》雜誌封面，2009版本的設計更被大英博物館收錄於館藏當中，堪稱經典當中的經典，歷年來經歷創新改款，如近期的Return to Tiffany Full Heart珠寶，無不貫徹Elsa Peretti對愛的想法，那就是自由、隨興與開放。

蕭邦的My Happy Hearts系列珠寶，以愛心為設計主軸，向來是情人節最受歡迎的珠寶款式。（CHOPARD提供）

蕭邦的My Happy Hearts系列粉紅蛋白石愛心手鐲，16萬4000元。（CHOPARD提供）

蕭邦（CHOPARD）的經典全新Happy Hearts系列珠寶，以愛心為設計主軸，並以各種彩色寶石勾勒愛心，向來情人節最受歡迎的珠寶款式，愛心既是愛情的象徵、表達心意的符號，也是自由、自我宣言的獨特標記，透過不同顏色的彩色寶石，傳達豐富的情感。

寶璣經典那不勒斯腕表，源自那不勒斯王后，是一款王后風範的腕表。（Breguet提供）

寶璣在情人節推薦經典那不勒斯Reine de Naples 8925腕表，135萬5000元。（Breguet提供）

今年推出新款My Happy Hearts粉紅蛋白石系列珠寶，以粉紅蛋白石為材質，傳遞充滿粉紅泡泡的濃情蜜意，在情人節充滿甜蜜的氛圍裡，更添浪漫。

寶璣（Breguet）在情人節推薦經典那不勒斯Reine de Naples 8925系列鑽表，是一款王后風範的腕表，源自拿破崙的妹妹卡羅琳繆拉（Caroline Murat）王后，在統治那不勒斯時期珍愛珠寶與懷表，為此寶璣先生（Abraham-Louis Breguet）在1810年為她打造一款可佩戴在手腕的懷表，同時也是世上第一只腕表。

今年新款那不勒斯Reine de Naples 8925腕表，白色珍珠母貝表盤上點綴精緻的紅色細節，頌揚動人愛情，全球限量28只，致敬浪漫的情人節。