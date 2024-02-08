《家有囍事》是32年前知名賀歲喜劇片，去年底在電影院重新上映，加入不少被修剪掉的橋段，帶領影迷重新回味，由於劇中角色個性鮮明，至今仍讓不少人津津樂道，不過其中一位綠葉配角卻鮮少被提及，就是飾演黃百鳴情婦「Sheila」的陳淑蘭，雖然演藝事業一帆風順，不過卻傳出險因整容喪命，還與相戀12年的富商男友分手，命運相當坎坷。

陳淑蘭1988年參加《香港小姐大賽》嶄露頭角，雖然奪冠呼聲極高，最終卻敗給李嘉欣，屈居亞軍之位，不過人氣相當高的她，仍代表香港參加世界大學小姐大賽，果真不負眾望奪下「亞洲小姐」頭銜，接著進入TVB開啟演藝之路，憑著幽默詼諧的主持風格，立即佔有一席之地，接著被影視大佬「大傻」成奎安相中轉戰戲劇圈，演出《富貴開心鬼》、《家有喜事》等電影，不僅成為家喻戶曉的諧星，也終初嘗到走紅滋味。

陳淑蘭1988年參加《香港小姐大賽》嶄露頭角。（圖／本報資料照片）

陳淑蘭曾奪下香港小姐亞軍。（圖／東網）

陳淑蘭演藝事業順遂，不過感情路相當坎坷，先和天王黎明傳出拍攝MV相戀，她當時出面否認，強調只是單戀對方，沒想到先前開直播時，竟自爆其實是自卑心作祟，認為配不起天王黎明，才主動提出分手，而她接著與方中信交往，卻被有「最醜港姐」封號的莫可欣介入，導致3年戀情告吹，讓她氣到當眾怒摑對方，隨後與資產逾37億的闊少利承武交往，不過雙方從未承認戀情，但卻一度傳出婚訊，沒想到交往12年後，無預警宣告分手，緊接傳出男方早秘婚生子，而陳淑蘭確定復合無望後，決定放下這段戀情，等同宣告豪門夢碎。

陳淑蘭曾和天王黎明傳出戀情。（圖／綜藝奇葩醬微博）

陳淑蘭與闊少利承武交往12年後，無預警宣告分手。（圖／東網）

莫可欣被指介入陳淑蘭和方中信的感情。（圖／圈內妹妹微博）

未料，一波未平一波又起，陳淑蘭傳出為了青春永駐注射肉毒桿菌毒素，沒想到半個月後未見成效，竟聽從自稱整形教授的專家建議，改在頸部處注射，未料出現呼吸困難、臉部僵硬、小便頻繁等症狀，還嚴重到險些喪命，好在慢慢調養後，身體逐漸恢復健康，近年生活回歸平淡的她，鮮少在螢光幕前曝光，不過去年舉辦54歲慶生派對時，在《家有囍事》中飾演情人「常滿」的黃百鳴也現身祝福，2人同框再度勾起粉絲滿滿的回憶殺。