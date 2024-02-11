盡心盡力工作，卻因為得罪主管年終被砍到底能接受嗎？一名輾牙師傅抱怨，自己在公司3年盡心盡力，每個月都加班超過46小時，卻因得罪經理，年終只拿到5天半，引起討論。

男網友在臉書「爆料公社公開版」貼出明細，說自己是某上市傳產公司的輾牙師傅，資歷3年，年終一路從3個月、一個月，到今年5天半，明明每個月加班都超過46小時，甚至還會周六早上也加班，請假也都是只把特休請完。透過明細可以看到，原PO的5天半年終，僅有5660元。

原PO表示得罪經理，年終被砍到剩5天半，只拿到5660元。(圖／爆料公社公開版)

原PO表示，當下看到數字整個呆掉，趕緊去問部門經理，對方只冷回「這是公司決定的」，但同事聽到消息後立刻來關切：「組長們對你評價都非常高，年終不可能是這數字」，加上年終又全都要經由部門經理審核蓋章，他才確定自己得罪了經理，「只能說百般無奈，辛辛苦苦配合公司加班三年結果這第三年拿到這種獎金」，但如今已心灰意冷，唯一可以慶幸的就是平常都有存錢，年不會太難過。

網友們看到也熱議：「證明這社會會巴結比能力還重要」、「這種個人被針對的不用想正常上班了，要就對抗到底，不然只能離職」、「傳產今年不好過，但這也低的太誇張」、「日薪1000出頭，傳產現在這麼摳門嗎」、「擺明就是逼你離職了啊，還不用付資遣費」、「有技術不怕找不到下家，加油」、「傳產現在真的慘，去年庫存超多，現在供過於求」，也有人擔憂原PO這樣公開資訊會不會遭報復，原PO則霸氣回「光腳不怕穿鞋的」，已經豁出去了。