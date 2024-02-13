台中市東區樂成宮董事長何敏誠（左一）13日率董監事抽出抽「四季籤」。何敏誠表示，整體屬「中上簽」，其中的國運籤是「上上籤」，國運昌隆可期；詭異的是「六畜」屬「下簽」，但台灣有優良農業技術、人民素質高，相信應可克服困境。（陳淑芬攝）

「國運」上上籤、「六畜」下籤，樂成宮四季籤出爐。

台中市東區樂成宮以「旱溪媽祖」聞名，今天13日大年初四，由董事長何敏誠率董監事抽出「四季籤」。何敏誠表示，整體屬「中上簽」，其中的國運籤是「上上籤」，國運昌隆可期；詭異的是代表畜牧業的「六畜」是「下簽」。他強調，台灣有優良農業技術、人民素質高，台糖瘦肉精事件幾天內就釐清是個案，相信應可克服困境。

台中市東區樂成宮董事長何敏誠13日率董監事抽出抽「四季籤」。何敏誠表示，整體屬「中上簽」，其中的「士」籤是國運籤是「上上籤」，國運昌隆可期；詭異的是「六畜」屬「下簽」。（陳淑芬攝）

樂成宮依慣例大年初四接財神，並抽出「四季籤」，包括有「士」、「農」、「工」、「商」、「早冬」、「晚冬」、「人口」與「六畜」等8支簽，其中「士」籤代表國運籤，最受矚目，上午9時由何敏誠率董監事祭拜媽祖儀式後舉行抽籤。

抽完「四季籤」後，何敏誠說明，整體而言屬於「中上簽」， 其中的國運籤屬於「上上籤」，籤文表示，不用煩惱擔心、國運平安順遂，可見在正副總統當選人賴清德及蕭美琴領導下，國運昌隆可期。

台中市東區樂成宮13日發放招財金大受歡迎，民眾大排長龍領取，董事長何敏誠（前排左）到場發放。（陳淑芬攝）

何敏誠話鋒一轉指出，比較詭異的是「六畜」籤屬「下簽」，但並不意外。他分析，全世界因戰爭、人為因素及交通問題，導致飼料及商品運送面臨潛在危險及相關危機，但相信人定勝天，台灣有最優良的農業技術、人民素質也非常高，光是台糖瘦肉精事件幾天內就釐清是個案，希望衛福部及全民把關，不要受氣候變遷或人為等因素影響，應當可克服萬難。

樂成宮的國運籤抽中「戊辰簽」，籤文為「君爾寬心且自由，門庭清吉家無憂，財寶自然終吉利，凡事無傷不用求」；「六畜」抽中「庚戌籤」，籤文是「一重江水一重山，誰知此去路又難，任他改求終不過，是非終久未得安」。

樂成宮除抽「四季籤」外，並發送招財金及提供鑽轎底服務，廟埕前一早就大排長龍，熱鬧滾滾。

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