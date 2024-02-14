今天是春節連假最後一天，明天（15日）初六就是開工日，4大超商祭出咖啡優惠，7-ELEVEn濃萃咖啡買2送2；全家大杯單品買1送1；萊爾富推出買20送20促銷；OKmart買2送2；另外星巴克也有買1送1活動，於各門市一早營業時間就享優惠。

7-ELEVEn今起至周六（17日）於門市購買濃萃美式、濃萃拿鐵、咖啡珍珠歐蕾及純奶茶享買2送2優惠。

全家明天到周日（15至18日）大杯單品美式、大杯單品拿鐵及厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1。

萊爾富明天至28日於門市超值購與Hi-Life VIP APP同步推出優惠，大杯特濃美式及大杯特濃拿鐵享同品項買20送20，最多省1300元。

OKmart明天大杯美式、拿鐵、濃厚美式及濃厚拿鐵買2送2；APP推出大杯美式、拿鐵買10送10優惠。

另外星巴克明天各店營業時間起至晚上8點也祭出特大杯飲品買1送1活動，優惠品項不包含星冰樂、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡、維也納風奶香那堤、松露巧克力冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖及虹吸式咖啡。