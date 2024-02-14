桃園市中壢分局青埔派出所除夕當天7時許接獲一名熱心民眾報案，說是在永能路上有一名女子赤腳站在路邊淋雨，可能需要警方協助，值班同仁一聽驚呼「赤腳淋雨！外面現在只有11度！」趕忙通知正在巡邏的警員黃靖翔、林嘉達前往關懷。

警方到場發現，這名49歲的唐姓女子衣著單薄打著赤腳就站在人行道上淋雨，趕緊上前關懷是不是遇到什麼狀況，更擔心她失溫想請她先上巡邏車休息，但她都說不要，婉拒警方的協助，說她就想淋雨，可是身體卻不停顫抖。員警無法放心，馬上請值班同仁協助聯絡她的家人，原來唐女就住在一旁的社區，父親接完電話馬上出來帶女兒回家。

唐父說，他女兒最近因為母親重病住院，導致近3個月來精神壓力較大，今天女兒突然跑出門他沒發現，之後會再多關懷女兒的狀況。

中壢分局表示，如發現身邊親友有情緒低落、憂鬱或行為有異時，應多加施予關心、陪伴，並善用「心情溫度計」評估或撥打生命專線1995尋求專業協助，避免憾事或其他危險發生。

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