85歲陳姓老婦今天凌晨0時許在經國路沿著中央分隔島逆向行走，桃園警分局巡邏員警發現，才知道老婦出門要去社區活動中心「打鼓」，發現沒開後走路回家卻忘了路。還不想回家，所幸警方已有處理經驗，以通關密語「時間到啦」，讓老婦一聽就乖乖返回住處。

老婦向員警表示，想到社區活動中心練習打鼓，發現大門深鎖就打算散步回家，不料走錯路迷失方向，走到路中間是想跨越到對向去，員警詢問其住處，老太太表示不記得住址，員警將老太太的照片上傳所內群組請同仁協助指認，有同仁認出老太太，並提供老婦地址，並特別說明若老太太不想回家，就跟她說通關密語「時間到啦」。

員警將其送到住處巷口，老太太果然不太願意回家，說害怕有人會盯住她，員警安撫其情緒，同時說出通關密語：時辰到啦、時間到啦、要回家啦。老太太果然就乖乖地跟著員警回到家門前，開鎖的聲音驚醒了她兒子。

他兒子表示，老太太有失智傾向，有時會趁家人不注意的時候外出到附近的超商逗留，只要跟她說，時間到了，她就會回家。員警請陳先生留下聯絡資料，以便日後有類似狀況可立即連繫，同時請家人多注意老太太動向以維護其安全。