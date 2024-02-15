台中市大里新仁橋完工20年，是大里工業區通往太平的交通要道，不過無畫設人行空間遭民眾批「不給人走」。經台中市議員張芬郁與張玉嬿日前邀集相關單位會勘，交通局15日指出，若縮減車道畫設標線型人行道恐造成人車爭道，建設局則朝設置人行便橋方案評估辦理。（台中市議員張芬郁提供／潘虹恩台中傳真）

台中市新仁橋是連接大里工業區與太平區的交通要道之一，人車往返密集，卻無設置人行空間。台中市議員張芬郁與張玉嬿15日建議縮減該橋部分車道增設人行道，降低行人危險；交通局指出若縮減車道畫設標線型人行道恐造成人車爭道，建設局則朝設置人行便橋方案評估辦理。

大里新仁橋完工20年，是大里工業區通往太平的交通要道，不過遭民眾批「不給人走」。黃姓民眾表示，該橋面寬度15米、有4個車道，每個車道配置寬度大約3.5米，建議各縮減一些寬度，增設雙向0.9米的標線型人行道，讓步行的民眾有橋可走，而且車道縮減也可讓降低車速。

張芬郁表示，新仁橋在2004年3月興建，跨越頭汴坑溪連接大里工業區和太平區，是當地交通要道。隨著大里工業區發展成熟，及大里十九甲地區、大平往光德橋一帶人口成長，民眾若步行或騎腳踏車行經，大小車輛從旁呼嘯而過，非常危險。

張玉嬿也說，新仁橋是進出大里工業區要道，現場車輛往來密集，尢其大型車輛、機車騎士不少，現有橋面已無法供民眾安全通行。她表示，新仁橋往大平地區持續發展，附近也有建案興建中，未來遷入人口會更多，一定會面臨民眾通行需求，必須盡速著手規畫。

張芬郁與張玉嬿日前邀集相關單位會勘，交通局指出，若採縮減車道畫設標線型人行道，每個車道會只剩3米，人行道也僅有約0.9米，將難以再設置其他安全設施，反而造成人車爭道，相當危險，故不建議採縮減車道方式辦理。

建設局則表示，新仁橋橋梁跨距為250米，如設置實體人行道，也必須考量橋梁載重，以目前原設計無可設置實體人行道的條件，交通局也不建議設置標線型人行道，將朝設置人行便橋方案錄案評估辦理，但「經費不低，短時間難以完成」。

張芬郁和張玉嬿均表示，設置人行便橋同時可供腳踏車使用，是最安全方式，要求建設局積極辦理，在市長盧秀燕任內就可看見成果，而非束之高閣。