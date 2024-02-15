國立台灣文學館（台文館）近年致力於將台灣文學輸出國際，也積極將世界文學輸入台灣。新的一年與位於台北的據點——台灣文學基地，準備推出多項展覽及活動。此外，台文館的第二個台北據點現正修復中，預計2025年上半年開館，未來將作為國際交流基地。

呼應台南400年，台文館將展出首次來台的鄭經1664年親筆書信手稿，手稿是由去年簽署MOU的荷蘭萊頓大學圖書館出借，台文館館長林巾力介紹指出，鄭經其實擅長詩賦，歷史上多知道鄭成功趕走了荷蘭人，但事實上荷蘭人在台灣沿海騷擾不斷，鄭經繼承了鄭成功官職頭銜自稱「招討大將軍世子」，在《嗣封世子箚致荷蘭出海王》的信中，可看出鄭經的文采及政治手腕。

鄭經在信中既希望荷蘭出海王不要再擾民，也希望荷蘭人不要與清廷結盟，因此一方面語帶威脅勿再起爭戰，一方便送上禮品表示誠意，有趣的是當時的禮品清單多為來自中國大陸的絲綢，但其中也有來自台灣的紅柑。

致力將台灣文學輸出，今年捷克「作家閱讀月」以台灣為主題國，台文館也將安排31位跨世代台灣作家前往捷克及斯洛伐克巡迴，與31位當地作家出席朗讀與座談會；4月23的世界閱讀日，台文館與西班牙巴塞隆納大學合作在該校圖書館舉辦「台灣周」活動，透過性別文學、飲食文學、自然書寫等主題，向西班牙讀者推介台灣文學。

呼應巴黎奧運，台文館也將推出「運動文學特展」，讓觀眾了解現代運動在台灣文學的發展，也了解運動不單只是身體活動，還牽涉國族、社會等多元可能；台文館在台北的據點「台灣文學基地」也持續進行作家駐村計畫，此外原糧食局倉庫現正修復中，將成為國際交流基地，預計2025年上半年開館。