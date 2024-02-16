陳姓民眾的大型重型機車，前年被po網在北宜公路多次快速過彎，騎士以護膝磨地發出火花，陳姓車主遭警方舉發後被吊扣牌照6個月，陳不服提行政訴訟請求撤銷，台北高等行政法院認定，處分並無違誤，駁回陳的上訴，全案確定。

新北市警察局新店分局坪林分駐所員警在2022年8月14日擔服網路巡邏勤務，在網路社群臉書「北宜公路（追焦照、路況回報）」社團，發現陳姓民眾的大型重型機車，以非常態姿勢騎乘機車之照片。

員警調閱當天沿線路口監視器影像，確認該機車於當日6時19分至同日15時10分進入北宜公路期間，有來回行駛於北宜公路，而多次以「側掛」（身體位置在車體一側）之方式快速過彎、其中並有以護膝著地發出火花（即「過彎磨膝」）之行為。

員警認為機車有「在道路上以其他方式危險駕車」之違規事實而予以舉發，新北市政府交通事件裁決處以陳姓騎士有「在道路上以其他方式危險駕車」此違規事實，依道路交通管理處罰條例處分吊扣機車牌照6個月，陳不服提行政訴訟請求撤銷，遭判決駁回確定。