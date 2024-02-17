高雄市一對夫妻及孩子不滿樓下鄰居時常深夜狂歡開趴吵鬧，上門理論無效，竟還遭對方早晚刻意敲牆騷擾，氣得提告求償110萬元。高雄地院審酌相關證據，認定鄰居刻意敲牆行為已超過一般人所能容忍的程度，判賠11萬元，同時限制不同時段不得發出50至60分貝以上的噪音，判決結果張貼在大樓公告欄7天，可上訴。

林姓、薛姓夫妻檔和孩子住在5樓，呂姓、康姓夫妻檔則住在4樓，林姓一家人指控，呂姓夫妻檔1999年起就時常邀集朋友聚會至深夜、大聲播放音樂，2020年起更時常傳來敲擊牆壁的聲響，每日自清晨起至深夜不定時製造連續敲擊牆壁的惱人噪音，尤其在2022年2月至7月間更加嚴重和頻繁，影響他們的居住安寧和健康。

林姓夫妻檔表示，他們曾多次向呂姓夫妻檔反映和抗議，但呂姓夫妻檔不聽勸阻，反而在公共場所辱罵他們「沒有家教」、「沒教養」、「孬種」等語，侵害他們的名譽，提告求償110萬元，並禁止製造噪音，並在大樓公告欄張貼判決1個月，以回復名譽。

呂姓夫妻檔反駁，稱是林家人先製造噪音，他們才不得已以暴制暴，並質疑林家人提出的噪音記錄和光碟無法證明來源和程度，且林姓夫妻檔的精神病症早已存在，與他們無關。

高雄地院經審理後，認為林姓夫妻檔提出的噪音記錄和光碟可聽聞有固定頻率的敲擊聲，與一般的生活噪音不同，且多發生在深夜或清晨，已超過一般人所能容忍的程度，且呂姓夫妻檔錄音中自承有製造噪音反擊，確實侵害林姓夫妻檔及孩子的居住安寧權，在公共場所對林姓一家人發出辱罵的言語，侵害名譽權屬實，判呂姓夫妻檔連帶賠償林家人11萬元。

此外，呂姓夫妻檔不得在各時段發出50至60分貝以上的噪音，或再度侵入林家人的房屋，需在大樓電梯公告欄、管理室公告欄張貼判決，期間為7日，仍可上訴。