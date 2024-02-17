因影集《星期三》而爆紅的女演員珍娜奧特嘉現年才21歲，前陣子卻傳出因在新片《師情化慾》中的角色被大眾抵制。她在電影中與《福爾摩斯》影集飾演華生的馬丁費里曼有一段「禁忌之情」，雖說只是電影橋段，但21歲的珍娜跟馬丁現實生活足足差了有30歲這麼多，讓許多觀眾直言「很不舒服」。

電影中不少雙方互相凝視的片段在網路上流傳，諸多大眾氣憤表示「教壞小孩」、「戀童癖」。但也有不少網友認為：「就愛熟男魅力」、「誰會不喜歡馬汀？」該片在北美上映後掀起話題論戰，大眾還開始探討師生戀是否「悖德」？而女主角珍娜本人則認為「這部電影的主題也相當冒險，作為一名演員嘗試新事物讓我感到很興奮。」

被問到凱蘿的靈感來源，導演潔德巴特利特表示在寫劇本時，她詢問一位演員摯友最想演出什麼角色，對方回答《壞種》中的羅達彭馬克，一名令人毛骨悚然的少女連環殺手，年僅八歲即操縱、謀殺身邊的人。這個答案勾起了巴特利特的興趣，當時適逢＃MeToo運動正興，巴特利特因此在劇中放入了惡棍與受害者權力轉換的概念，表示劇中沒有「完美的反派」；也沒有「完美的受害者」，新穎的概念顛覆一般愛情片的公式，令人相當期待。《師情化慾》3月1日全台上映。