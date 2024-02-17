男女朋友交往，對於另一半的「歷史」真的有必要打破砂鍋問到底嗎？一名女網友透露，男友近日詢問自己跟多少人發過關係，她聽到後開始認真數給對方聽，結果男友竟開始生悶氣，讓她忍不住笑「就跟你說不要亂問吧」。

一名女網友昨（16）日在「Dcard」表示，近日男友突然問她跟多少人發生過關係， 她聽到後決定滿足男友的求知慾，準備要開始數，這時男友還追問「我的手指要借妳算嗎」，沒想到原PO馬上說當然要，接著開始認真計算，反而讓男友超傻眼，不僅叫原PO不要再算了，還自己開始生悶氣，讓原PO笑說「就跟你說不要亂問吧」。

其他網友看完後喊「殊不知這就是導火線，以為只是玩笑話，結果埋下了伏筆」、「一點也不好笑，會問就是在意，你還當有趣，是我就準備把你當炮友」、「不怪他，如果今天換成男生做愛人數多，這種男的我也不會結婚，當過客就好」、「這男生沒本事承擔，還好意思問這種，等著以後吵架拿這翻舊帳」。

也有人分享「我先生從以前交往時到現在，從沒問過我這個問題，因為他自己有過幾個女人，他自己也算不出來」、「對我來說，那都是你的過去式，現在是我的就好」、「意外捕獲技術高超女友，妳男友賺爆了」、「歷任女友都會問我這個問題，一律裝傻」、「問了又在那裡很氣，有點白癡」。