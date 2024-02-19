47歲陳小姐疑因重訓造成二頭肌（長頭）肌腱斷裂，到台中仁愛醫院治療，經核磁共振（MRI）影像顯示，病患的肱二頭肌長頭斷裂（紅圈處）。（仁愛醫院提供／馮惠宜台中傳真）

台中47歲陳小姐熱衷瑜伽和運動，某天舉啞鈴時突感覺右臂劇痛，還腫得像大力水手卜派的二頭肌，一開始冰敷、吃止痛藥都未好轉，之後到台中仁愛醫院檢查發現是二頭肌斷裂，經接受肌腱縫合固定手術，休息3周後又重回健身房；醫師提醒，預防運動傷害要養成運動前暖身，運動後伸展放鬆的習慣，若發生肌肉腫脹疼痛，應及早就醫。

47歲的陳小姐相當重視健康和維持身材，每天都到健身房報到，某天舉啞鈴時突感覺右臂劇痛，右手臂也出現腫脹，她原本採冰敷、吃止痛藥，但過了1周後依然又痠又痛，到仁愛長庚合作聯盟醫院骨科部長黃贊文的門診檢查才發現是二頭肌（長頭）肌腱斷裂，也安排運動醫學中心醫師劉永川進行微創關節鏡肌腱縫合固定手術。

黃贊文表示，二頭肌連結到肩膀分為長頭肌腱和短頭肌腱，長頭肌腱較容易斷裂，且一般好發在50歲左右的中年男性的慣用手，二頭肌斷裂後當肘關節彎曲時上臂會出現像卜派（Popeye）一樣腫大的情形。

劉永川說，二頭肌長頭肌腱斷裂若沒有影響日常生活功能可以考慮保守治療。但如果在工作或生活上比較需要使用到手臂的肌力、無法接受患側較腫大的二頭肌和會偶爾抽筋的困擾，則可以考慮手術治療。

仁愛長庚合作聯盟醫院運動醫學中心醫師劉永川指出，二頭肌長頭肌腱斷裂若沒有影響日常生活功能可以考慮保守治療。（仁愛醫院提供／馮惠宜台中傳真）

仁愛長庚合作聯盟醫院運動醫學中心醫師劉永川提醒，若發生二頭肌腫脹疼痛，應及早尋求專業骨科醫師建議。（仁愛醫院提供／馮惠宜台中傳真）

劉永川指出，二頭肌腱斷裂的病人要特別注意是否合併有肩關節旋轉肌的受傷，當確認有旋轉肌的問題時，則建議安排手術治療。手術的方式是將二頭肌肌腱固定在肱骨頭上，但是若斷裂的位置比較靠近關節且合併旋轉肌破裂等問題，則使用內視鏡的方式進行肌鍵固定和旋轉肌修補。

仁愛長庚合作聯盟醫院運動醫學中心醫師劉永川建議，為了預防運動傷害，最好有運動前暖身，運動後伸展放鬆的習慣。（示。（仁愛醫院提供／馮惠宜台中傳真）

劉永川建議，為了預防運動傷害，最好有運動前暖身，運動後伸展放鬆的習慣。若是發生二頭肌腫脹疼痛，建議及早尋求專業骨科醫師的建議，進一步檢查是否有肩關節旋轉肌的受傷，才可以活到老運動到老。