金馬影后吳家麗也驚喜現身《反貪風暴之加密危機》片中。（華映提供）

香港動作強片《反貪風暴之加密危機》延續古天樂演出一系列的反貪電影，由香港形男吳卓羲加入陣容，再度率領香港廉政公署成員追查弊案。雖然是調查貪污案件，但電影中然有大量火爆刺激的動作場面，縱使吳卓義演出動作場面經驗豐富，但也驚訝的說：「這次的動作量比我扮警察時還多，更將中環封路拍攝飛車場面，太難忘了。」

香港反貪系列電影，由古天樂主演，描述廉政公署官員追查各式貪污弊案，2014年起一共推出《Z風暴》等共5部系列作品，今年則是推出全新系列作品，由型男港星吳卓羲首度加盟，他曾以電視劇《衝上雲霄》、《大唐雙龍傳》等作品打開知名度，也接連演出《拆彈專家》系列、《風再起時》等電影，2022年參與大陸綜藝節目《披荊斬棘2》讓知名度更上一層樓。

19日公佈電影預告，除了見到飛車、飆船等水陸動作場面不斷，更見到金馬影后吳家麗及喜劇巨星「開心鬼」黃百鳴都加入演出陣容，讓影迷直呼驚喜。而男主角吳卓羲在《反貪風暴之加密危機》中扮演廉政公署的長官，個性冷靜細心，但是個超級工作狂，會不惜一切調追查真相。

最讓吳卓羲難忘的，是劇組大手筆在市中心的中環街頭封街拍攝飛車場面，他表示戲組為了這場戲借了超多名車，現場氣氛超high！他說：「拍攝時好興奮，因為好多名車在街頭狂飆，真的很刺激。因為劇組安排封街，我們才有機會站在最熱鬧的街道中間演出，平日是不可能停留在這邊的，太難得的機會了。」