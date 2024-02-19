台糖五花豬肉片檢出瘦肉精「西布特羅」，從食安演變成政治事件，綠委林俊憲搬出《憲法》指立法院可邀台中市長盧秀燕到院備詢。立委楊瓊瓔19日再批林俊憲無視大法官解釋文及憲政職權，是不是沒在在意食安事件調查進度，只想用盧秀燕刷聲量？緊抱護航賴清德？

楊瓊瓔指出，對於食安問題，本該監督中央的林俊憲先是幫中央責任卸好卸滿，反要找台中市長盧秀燕到立院備詢，三言兩語又扯到總統當選人賴清德要不要國情報告問答。

楊瓊瓔表示，先不說賴清德是自己承諾選民要去立法院國情報告，她也不能理解，國情報告和食安議題、總統和市長與立法院的關係，明明是性質、形式、法規都不同，應分開討論的獨立事件，為何有人就是要綁在一起打模糊仗？

楊瓊瓔提到，回歸食安，台中市府依法抽查、驗出肉片有瘦肉精，就是要公告及通報，這放在哪一縣市都一樣，現要溯源檢查、調查問題原因及全國把關，有此資源能力和主責的都是中央政府部會，更別說台中市府一開始就說願意派官員到立院說明。

楊瓊瓔說，再重申、再討論一次林俊憲最關心的地方首長備詢問題，根據釋字第498號解釋文及解釋理由書，立法院所設各種委員會，得邀請政府人員及社會上有關係人員到會備詢，但因地方中央均權原則，地方自治團體行政機關公務員受各委員會邀請到會備詢時「除法律明定應到會備詢者外，得衡酌到會說明之必要性，決定是否到會。」

楊瓊瓔指出，地方首長受地方議會而非立委監督，沒有被立委備詢義務，若真上國會備詢台，更有打亂機制的權責問題，不管學者、地方首長或其他委員，也已都在媒體報導上有類似看法，甚至包括民進黨總召柯建銘及其他民進黨立委們，恐怕也對「盧秀燕來備詢」，也還不一定口徑一致。