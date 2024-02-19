上個月美國職籃背靠背出賽的分析文之中，提到印第安那溜馬不擅於背靠背出賽，並大膽預測(1/16)以及(1/20)其對家爵士和拓荒者不讓分勝出全數命中引來彩迷敲碗類似的分析預測，今天就同樣關於賽程安排與戰力分析的主題，搭著美國職籃明星週的順風車，跟大家來一起探討休兵數日的投注策略。

明星週是聯盟少數最受歡迎的球星所參與的活動，參加2/19(一)明星賽的超級球星有三天的休息日，其他球員多則可以休息將近一週不需要出賽，這個時候就考驗著球員的自律程度以及球隊練習時程與訓練量的安排，下表統計明星賽後的第一個出賽日(2/23，星期五)12個對戰組合，各隊在休兵兩日以上之後出賽的勝率，供各位喜歡運彩的朋友們作為投注的參考。

有三個實力極為接近的對戰組合值得各位彩迷玩味，首先看到紐約尼克和費城76人的對戰，兩支球隊分別排名東區第4和第5名，勝率同在六成左右、勝差僅0.5場，但在休兵多日之後尼克的勝率會比76人高出約10%。第二是快艇和雷霆的對戰，兩隊在西區分別排名第3以及第2，勝率都接近七成由雷霆領先0.5場勝差，值得注意的是快艇在長久休息以後出賽的勝率竟然超過九成！最後是湖人與勇士的人氣對戰組合，分佔西區第9以及第10的兩隊在休兵之後由勇士勝出的機率較大，喜歡運彩的朋友們不妨在明星賽後試試手氣。