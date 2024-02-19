電價費率審議會將於3月中旬舉行，根據經濟部的研擬方向，考量半導體業用電量大，高壓及特高壓產業用電大戶將在4月起的電價調整中，承擔最多漲幅，預估調幅超過1成。民生電價則擬不分級距全面調漲，引發熱議。中廣前董事長趙少康直批，明明是政府能源政策錯誤導致台電虧損，卻要全民埋單，選前噤聲甚至騙人，選後全都不演了。看來只要民進黨繼續執政，除了用愛發電，就只能每年選舉才能抑制電價調漲了。

「漲人民電價讓『風光』發財！」趙少康今(19日)在臉書發文表示，總統大選後旅行團不能登陸、原來說不來的印度移工開放來台，接著4月份電價也要漲了。這波電價調漲範圍還會擴大，不只用電大戶要漲，300萬戶的民生用電也很可能納入漲價範圍，明明是政府能源政策錯誤導致台電虧損，卻要讓全民埋單，選前噤聲甚至騙人，選後全都不演了。

趙少康提到，台電一方面在大年初二發布新聞稿，標題是「風光發電好彩頭！發電量突破10GW、滲透率突破五成，每2度就有1度來自綠電」，大內宣政府「風光」發展成果；另方面又洗腦人民，因為俄烏戰爭導致燃料成本提高，導致台電虧損，想合理化漲電價的理由，還要政府撥補千億元改善台電財務。

趙少康質疑，台電對「風光發電」比例破五成沾沾自喜，卻沒有同時告訴我們，風力以及太陽能發電成本是傳統燃料的2-3倍，等太陽下山、東北季風停了，發電缺口又有多少？粉飾太平、報喜不報憂，選前不說，更是騙選票。

趙少康強調，蔡英文曾經保證10年不會大漲電價，任內卻已經漲了3次，累計漲幅22.4％，而且工商大戶會轉嫁給一般人民，如果四月再漲，就是10年內第4次漲電價了。電價一漲，民生物價又是一波跟漲，中高所得者抱怨一下就過去了，對於社會底層的甘苦人，卻可能是過不去的難關。

趙少康直言，發展綠色能源，大家都支持，但是民進黨縱容綠能蟑螂官商勾結，倉促廢核的結果就是環境被破壞、電價連4漲。看來，只要民進黨繼續執政，除了扶植用愛發電技術，就只能每年選舉，才能抑制電價調漲了。