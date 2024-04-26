台中區農業改良場年度開放日當天，有手沖花茶飲品及花卉槌染、花見糰子人、療育藍晒等4場親子活動，現場開放30至50人免費參加，想參加的親子要把握時間別錯過。（葉靜美攝）

台中區農業改良場1年1次的開放日來了，搭配春暖花開的季節，今年以花為主題，結合展示、遊戲、DIY等17項活動迎賓，農改場歡迎大家把握時間別錯過。（台中農改場提供／葉靜美彰化傳真）

還在煩惱假日要去哪玩嗎？台中區農業改良場1年1次的開放日來了，搭配春暖花開的季節，今年以花為主題，結合展示、遊戲、DIY等17項活動迎賓外，農改場的新成員機器人「曉卉」，也將首次亮相，掛上專屬識別證，為來訪的遊客詳細介紹花卉文化、產業及品種，帶領親子深入了解花卉相關知識。

台中農改場舉辦開放日活動超過20年，場長楊宏瑛表示，今年開放日4月27日，特別選在生意盎然的春天，以花為主題策劃主題區、樂活區、舞台區及展售區4大活動區，展示農改場新育成的菊花、文心蘭、春石斛等花卉和各類蔬果，同時將花與飲食文化相結合，顯示花在生活中是無所不在的。

值得注意的是，當天有花卉槌染、手沖花茶飲品、花見糰子人、療育藍晒等4場親子活動，現場開放30至50人免費參加，想參加的親子要把握時間別錯過，另外，農特產展售區有100個攤位可選購，大人可以在主題區裝置藝術化身網美拍照，後方田區還有向日葵迷宮，小朋友可以在此放電，還可到農改場後方花海賞花。

系列活動中，農改場新成員機器人「曉卉」也將在開放日時，首次為來訪的民眾介紹改良場綜合大樓前端的3個展區，包括花卉文化、花卉產業與花卉品種，農改場建議，可以先聽聽曉卉說什麼，再仔細觀看周圍的簡報。

開放日因考慮人潮多，農改場規畫讓曉卉採定時為大家導覽，想要與曉卉對話，則還要再等等，考慮到當天人多背景音較亂，恐影響到曉卉判斷，所以農改場暫時關掉了曉卉的對話功能。