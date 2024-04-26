前主播張齡予先前在0403大地震時跳出，為家族家族經營的麗翔酒店花蓮分館發聲求援，由於隔壁天王星大樓已經倒下快壓到麗翔酒店，幸好是有驚無險。最近，張齡予上節目分享身為飯店千金的她，小時候的生活並不是大家想像的「公主風」，反倒比較像女僕，她更在節目上慎重對母親致歉。

張齡予日前上《命運好好玩》，被主持人何篤霖問是不是從小就是每天穿公主裝在飯店裡晃來晃去？她笑說：「沒有，我們很可憐」，爸爸在她小的時候毅然決然辭去上班族的工作，然後跑去創業開飯店，至今已經20多年，起初為了節省人力，張齡予和姊姊假日時都要去飯店幫忙，她負責在後面洗碗，媽媽和姊姊則是幫忙鋪床。

張齡予捨棄當飯店千金 親曝和母親最大心結！【精華版】

張齡予直言飯店業不可能天天是旺季，若一下請太多人力成本太高，因此她和姊姊從小就去幫忙，長大後進入新聞業自己還很開心，慶幸沒空回去幫忙。而她指出爸爸在自己國小時辭職去創業，花了5、6年做前置，讓母親必須扛起一家人的經濟重擔，媽媽是銀行業，回憶小時候媽媽常下班時就癱在沙發上，張齡予請媽媽幫忙背書都會被打槍，要她「去找爸爸」，一度讓張齡予很不能理解。

因此，張齡予承認小時候跟媽媽不親，又在何篤霖詢問下坦言媽媽的身材「不算好」，以前都會嫌媽媽跟家人不親密，平時不運動，直到自己也結婚當媽後才知道自己太過份，張齡予說：「（我）真是一個非常不懂事的小孩，因為我媽其實工作真的非常地累，然後假日也難得有自己時間想要休息」。

張齡予說當媽媽之後更明白「MeTime」重要，「我們根本沒時間也沒有力氣去運動，你根本不可能的，那久而久之這個脂肪就會變成內臟脂肪，你要去處理它的時候，根本沒辦法，少吃還是胖的」，她還在鏡頭前說：「對不起，媽媽，我覺得我媽媽是好媽媽」，請工作人員剪接的時候要剪在一起，不要斷章取義，「她已經很可憐了，對不起」。