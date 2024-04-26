國民黨立委徐巧芯在臉書質疑，傳出經濟部長王美花即將出任台新金的獨董，她與國防部長顧立雄是夫妻關係，而台新銀行和國防部締約是「第一家服務國軍薪轉民營銀行」，不用利益迴避嗎？前立委郭正亮示，徐巧芯爆這個料，真的是插到心臟的料。

郭正亮今(26日)在政論節目《新聞大白話》中表示，徐巧芯爆這個料，真是厲害，真的是插到心臟的料，指出顧立雄是國防部長，台新銀行剛好就是國軍薪資優存的承辦銀行之一。

郭正亮舉例表示，以前就發生過，邱義仁擔任國安會秘書長時，就去郵政存款，到某銀行暫存6個月，那個錢多到100億。結果那家銀行本金就變得多豐富，很多錢要周轉，瞬間就變得容易很多。

郭正亮接著表示，所以意思是一樣的，國軍的優惠存款先放台新銀行這裡，當然會讓人理解為，對顧立雄示好，她老婆到他們那裡當董事，最重要的任務就是保存這一塊，至少這4年可以穩住。