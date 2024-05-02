大陸第3艘航空母艦福建號1日上午從上海江南造船廠碼頭啟航，展開首次海試。前立委郭正亮認為，福建號海試之所以很重要，是因為如果中國大陸有3個完整的航母艦隊，真的會改變整個東亞的布局。

郭正亮2日在政論節目《新聞大白話》中表示，福建號海試為什麼重要，那是因為如果中國大陸有3個完整的航母艦隊，真的會改變整個東亞的布局，比如中國大陸有一艘航母艦隊，如果擺在日本跟關島中間，萬一發生台海戰爭，會增加美國跟日本介入的難度，這是事實，這是《BBC》的報導。

郭正亮指出，大家會去看福建號海試擺什麼攻擊武器在上面，還有它的雷達是什麼水平，對此，他同意前參謀總長李喜明講的「我們要跟未來作戰，不要整天到晚看著過去」，我們要知道未來對岸佈軍的樣態，再看台灣有沒有這樣的佈軍樣態。

郭正亮接著點出，像我們要做8艘潛艦，有用嗎？而且還是柴油潛艦，時不時要冒出海面來補充電池，到時會不會有問題？大家還是要從這個角度去思考。因為也要看對岸未來的布局，是什麼樣的軍備構成的。