高雄市區監理所近日接獲通報，發現有2輛違規大戶已遭註銷車牌，卻仍在路上趴趴走，透過「註銷號牌定位即時通報」系統稽查，於29日成功找到2輛「霸王車」，無獨有偶竟是同款車，其中一輛車主竟有高達上千筆違規，累計欠款近70萬。

監理所表示，其中一部由力姓車主所擁有的車輛，早已於2022年11月就遭註銷車牌，累積多達上千筆違規未結，總違規金額近60萬，加上無投保強制汽車責任保險，以及燃料費、違反稅費、強制險違規等近9萬元費用等，還有2次酒駕紀錄，成路上不定時炸彈。

高雄另輛欠費近20萬的陳姓車主，正好也是「CIVIC」，讓監理所人員直呼好巧。（高雄市區監理所提供／任義宇高雄傳真）

另輛由陳姓車主所持有的車輛，也有多達300筆違規未結紀錄，總違規金額約17萬，以及2萬多元燃料費、違反稅費、強制險違規等費用未繳，2輛車都遭監理所以「註銷號牌車輛定位系統」查出，並會同警方一同前往查處。

巧合的是，2輛「霸王車」竟是同廠牌、同款式的車輛「CIVIC」，僅顏色、年代稍有不同，讓監理所人員也直呼「好巧」，也提醒車輛未經檢驗合格上路，且未投保強制險，無疑對道路交通安全是一大隱患，2輛欠費車輛已完成車牌收繳，後續將由執行署進行追款。

監理所介紹，監理機關每月定期更新註銷號牌車號放置黑名單資料庫，藉由停車收費員開立停車收費單或智慧停車柱，傳送停車資料至停管中心雲端，若雲端資料比對為「註銷號牌車輛」，會將停車格號及路段地點立即回傳給監理機關，透過「註銷號牌定位即時通報」系統，將停車格透過經緯度轉換為定位導航資訊，並通報監理人員，由監理機關人員與警方一同前往現場收繳號牌。