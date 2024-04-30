正在客家電視台、串流平台及youtube熱播中的熱血籃球劇「女孩上場2」，籌拍期間曾到彰化縣立體育館等地取景，身兼中華民國籃球協會理事長的彰化縣議長謝典林到場探班支持，並在今天邀請鄉親欣賞這部熱血偶像劇，同時感受彰化的文化魅力。

「女孩上場2」拍攝籌備期間到彰化取景，將整修後煥然一新的彰化縣立體育館打造成韓國釜山體育館場景，更邀請到5位韓國職業女籃的退役球員來台擔綱主要演員。

當時彰化縣議長謝典林展現東道主的熱情，到片場探班，為女主角安心亞和遠道而來的韓國球員及劇組準備麻糬、肉圓及木瓜牛奶等彰化美食，讓劇組演員品嚐彰化在地特色美食，感受彰化的文化魅力，讓他們對彰化留下深刻印象。

「女孩上場2」本月1日於客家電視台及LINE TV等網路串流平台上映後，劇情進入白熱化階段，本周將上演中華隊代表國家出國與韓國代表隊競賽的國際籃球賽事，該段劇情中，謝典林化身為中華隊球迷，於觀眾席熱血力挺及支持，場景展現出彰化縣立體育館全新場館的磅礡氣氛。

謝典林指出，前年他和議員支持縣府編列預算4550萬元，並與縣府向教育部體育署爭取補助8250萬元，合計1.28億元的總工程經費，進行體育館屋頂、空調設備、主球場、看台區、投光燈、廁所、冰水主機、電力及消防設備改善等多項修繕工程，並在去年7月1日翻修竣工啟用。

謝典林說，電視劇和影視作品是宣傳城市形象的重要方式之一，透過在彰化取景拍攝，可以將彰化獨特的文化、風景和人文特色展現給全國甚至全球的觀眾，有助於提升城市知名度和吸引遊客，也助於推動當地文化產業的發展。他建議地方政府可積極邀請劇組來取景拍攝，以帶動城市的行銷和文化推廣。