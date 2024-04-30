針對大巨蛋能否舉辦演唱會，以及是否要符合建築技術規則127條一事，台北市副市長李四川30日下午會同都發局、建管處、體育局等單位舉行跨局處會議，會中決議大巨蛋屬於體育場館，沒有「建築技術規則建築設計施工編」第127條規定的問題，應依「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」規定辦理；另大巨蛋若要舉辦非體育性賽事，應依使用執照註記，請遠雄委由專業者提出防火逃生避難安全性驗證結果，送請第三公正專業機構審查通過後辦理。

李四川30日下午受訪時表示，2017年內政部函示，大巨蛋本身是一體育場館發放使用執照，因此與「建築技術規則建築設計施工編」第127條沒有關係。若大巨蛋要舉辦非體育性賽事，就回到大型群聚活動自治條例去辦理，並且由遠雄委由專業第三方機構提出防火避難的認證，經過機構審查通過就可以辦理。

李四川也直言，現在能夠審核大巨蛋防火避難的機構，台灣目前只有台建中心與消防基金會，只要完成認證過一次即可，之後舉辦非體育性活動，就不用再次認證。他強調，30日跨局處會議內容，會將紀錄後做成備忘錄，明天交給遠雄，請他們按照備忘錄辦理。