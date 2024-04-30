NBA美國職籃季後賽首輪8個對戰組合之中，最引人入勝的就是西區洛杉磯快艇vs達拉斯獨行俠的系列賽，兩軍例行賽戰績只有一場勝差，分屬西區季後賽第4&第5種子，季後賽4場打完是唯二戰成2:2的系列賽組合(另一組是東區的騎士和魔術)，可見雙方實力平分秋色，此系列賽有很大的機會打滿7場讓球迷們大飽眼福。

回顧系列賽對戰，首役雖然說獨行俠站上罰球線多達33次並投進25顆罰球輾壓快艇罰球的13中11，不過快艇全場以驚人的50%命中率投進高達18顆三分球帶走比賽。第二戰獨行俠記取教訓加強防守，把快艇三分命中率壓制在三成以下，唐西奇(Luka Doncic)與厄文(Kyrie Irving)合計拿到55分幫助球隊扳平系列賽比數。

第三戰快艇儘管籃板和三分球都表現得比獨行俠出色，但全場繳出多達19次失誤是無法挽救的致命傷，讓獨行俠先拿到系列賽第2勝。第四戰快艇的喬治(Paul George)與哈登(James Harden)不約而同各拿33分，且三分球分別10投7中與5投4中的高效表現，相較之下唐西奇的9個三分球只投進1球手感冰冷，最終快艇成功追平系列賽比數2:2再次平手。

綜觀快艇和獨行俠的系列賽，快艇整體三分表現比較出色，但似乎要投出超過五成命中率的表現才能夠拿下比賽，獨行俠這邊無論在控球穩定度(失誤少)、罰球次數還是籃板球都是更為突出的一方，大膽預測系列賽最終會由第5種子獨行俠以下克上挺進季後賽第二輪。