準總統賴清德的國安團隊人事上周已公布，外交部長吳釗燮將回任國安會秘書長。國民黨立委徐巧芯今（2日）立院質詢時，引述網路民調指吳是新國防團隊中，網路負面聲量最高者；吳回酸，最擔心的是當大陸在欺負台灣時，「立委補進來踢一腳」，卻不肯說出名單，還連續8度說，徐可以告他藐視國會。對此，資深媒體人趙少康砲轟，蔡政府卸任前夕，內閣官員一個一個展露本性，面對代表民意監督的立法委員，態度囂張跋扈，完全沒有政務官的樣子。

趙少康中午在臉書以「可惡囂張的內閣官員」為題寫下，吳釗燮在外交部長任內，台灣丟了8個邦交國，這人依舊好官我自為之，「眼看著就要做滿任期卸任，又撈到一個國安會秘書長職務，不知道的人，可能會以為這人真是國之重臣，中華民國少不了他」。

針對吳釗燮面對徐巧芯的質詢，趙少康指出，吳又搬出抗中保台那套，指控有立委在對岸欺負台灣時「進來踢一腳」，卻不肯公布到底是誰，說出的話一點都不負責任。他並認為更離譜的是，吳還連續8次要徐巧芯趕快告他藐視國會，因此痛批他「態度囂張、極盡挑釁，簡直跟街頭混混沒兩樣」。

不只吳釗燮，趙少康點名NCC主委陳耀祥「更是氣焰囂張」，跟中天之間的訴訟讓NCC的威信蕩然無存，不只絲毫沒有檢討反省，還好意思跟立委黃國昌互嗆，完全不尊重代表民意的立法委員。

針對民進黨政府用的官員，趙少康形容素質之差，真是罄竹難書，他並奉勸「這些食爾俸祿的官員，就算快下台了，也要做一天和尚撞一天鐘，至少守住政務官該的風度，別再敗壞國家官箴」。