台中市刑大前任大隊長、現任刑事局警政監林明佐，涉犯組織犯罪等6罪，檢方偵訊後認林明佐涉嫌重大，且有逃亡、滅證等，向法院聲請羈押禁見。（王煌忠攝）

「刑事戰將」高階警林明佐 涉嫌6大罪！檢方聲押理由曝光

有「刑事戰將」之稱的刑事局警政監林明佐，遭檢舉涉嫌在任職台中市刑大大隊長期間，與博弈集團交往密切，經黑金組檢察官漏夜偵訊，3日上午依公務員明知為犯罪組織有據予以包庇罪等6罪，向法院聲請羈押禁見。

台中地檢署偵辦前台中市警局刑大大隊長林明佐涉嫌洩密等案件，昨天（2日）由檢察官指揮廉政署中部地區調查組、警政署政風室，依據《刑事訴訟法》及檢察機關實施搜索扣押應行注意事項之規定，知會該機關長官或可為其代表之人員在場後，持台中地院核發搜索票至林明佐辦公處所及住居所進行搜索。

經檢察官訊問後，認林明佐涉犯《組織犯罪防制條例》第9條「公務員明知為犯罪組織有據予以包庇罪」、《刑法》第132條第1項「洩漏國防以外應秘密消息罪」、第270條、第268條「公務員包庇圖利供給賭博場所罪」、第 270條、第268條「公務員包庇圖利聚眾賭博罪」、《洗錢防制法》第17條第 2項「公務員洩漏關於犯洗錢防制法第14條消息罪」及《貪污治罪條例》「公務員財產來源不明罪」等罪。

檢察官認為林明佐涉嫌重大，且有事實足認有逃亡、湮滅、偽造或勾串共犯或證人之虞，有羈押之原因及羈押之必要，爰向台中地方法院聲請羈押禁見。