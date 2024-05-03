前台北市長、民眾黨主席柯文哲涉及北士科、京華城案，北檢以他字案偵辦，柯文哲列為貪污被告。柯文哲表示，真正要辦的是台智光，因為藍綠都有參與，痛批圍魏救趙。前立委沈富雄表示，柯文哲已經志不在2026年，他曉得2026年完蛋，2028年也廢了。他現在就是一天到晚在想，為什麼有這些問題，所以潑糞、圍魏救趙進來了。

沈富雄3日在政論節目《少康戰情室 》中表示，我們很難想到柯P會走到今天，因為柯P一向給人家的人設、給人家的感覺、就是很摳、很節省、他很乾淨、不理財。但是柯P有一個特點就是，他是一個非常羨慕名利的小醫生，他覺得，也許柯P平時做的還蠻正直的，但是他碰到非常有錢的財團，柯P的骨頭可能就矮半截。

沈富雄接著表示，民眾黨立法院黨團主任陳智菡的講法太政治了，但是陳智菡的講法，跟民眾黨民意代表來參加電視節目的講法不一樣，他們最近都眾口一聲講調查的代表是1比2比1．強調的是「裡頭的『1』就是我們，我們不怕調查。每一個調查小組都有我們的人，既然都有我們的人，我們就不怕調查」，這個講法跟陳智菌就不一樣。但是這個講法跟柯P又不一樣了。

沈富雄指出，柯P現在已經志不在2026年，他曉得2026年完蛋了，2026年如果選不好，2028年也廢了、也吹掉了。他現在已經忘掉要騎腳踏車，去群賢樓、去立法院、去撐場面，他已經沒有興趣，因為沒有用了。

沈富雄接著點出，柯P現在就是一天到晚在想，為什麼有這些問題。所以潑糞、圍魏救趙進來了，他覺得每一個人都是大魏、小魏的問題，沒有人是「趙」。還有現在紅屁股也進來了，他覺得，除了猴子爬上樹以後，屁股是大紅跟小紅的差別而已。屁股完全長毛，看起來不紅的猴子，他還從來沒有看過。

沈富雄認為，柯P有一個缺點，他有的時候很坦白，但是有時候很難掩飾心裡頭的焦慮，他原來可愛的地方不見了，以往的搔頭皮、裝可愛、講笑話，都沒有了，當這些都沒有的時候，表示他心中的困境，非常嚴重。