是否覺得有些時候特別想要？泌尿科醫師表示，在某些特定情況下，人的性慾容易被激發高張，例如賀爾蒙劇烈變動時、排卵期、想性伴侶時、壓力太大時，或是更換慣用藥物與平日有健身習慣者。有研究指運動頻繁者硬度更佳，部分健身教練健身完累爆，晚上依然能在床上做有氧運動，一晚7次不嫌多。

北醫附設醫院泌尿科醫師陳偉傑和羅詩修在其臉書泌密會客室PO文指出，幾天前，有位25歲張先生走進診間，指自己每次被老闆罵，特別是「大罵」後，就會不自主地想要去廁所來一發，擔心自己是病態，因此就醫。

兩位醫師指，張先生不是病了，而是身體的正常反應，在某些特定的情況下，人的性慾容易被激發高張，甚至會到不得不來一發「不吐不快」的情況，以下為情慾高張的5個時機。

■性荷爾蒙巨幅變動時：不論是男女，睪固酮、雌性素與性慾息息相關，當性荷爾蒙巨幅變動時，像是女性排卵期或進入青春期，這時候就可能會讓性慾高張，甚至一天要來好幾次。根據2016年的論文指出，女性使用雌性激素治療骨質疏鬆時，也會增加性慾。

■想性伴侶時：根據美國統計顯示，夫妻平均3天愛愛1次，因此整天想跟另一半壞壞不是壞事，這代表的是彼此關係很好，但想對方卻見不到，只能自行DIY解決。

■有健身習慣、運動累爆時：累爆但還是會想愛愛，一篇2018年的論文顯示，運動頻繁的人能讓身體有更好機能，陰莖硬度佳，對自己的體能更有自信，許多健身教練健身完累爆，晚上依然能在床上做有氧運動，一晚7次不嫌多。

■壓力過大時：研究發現當人壓力增加或減少時，都有可能會增加性慾，性能有效幫助人類舒壓，同時性也能讓放鬆狀態的人，更容易達到高潮。

■更換藥物時：許多的藥物會影響到我們的性慾，一篇2016年論文指出，40%的人使用抗憂鬱劑，會有性慾降低的問題，但相反的，如果最近有調整身心科藥物，也可能導致性慾高張，臨床上，會導致性慾改變的藥物包含抗憂鬱劑、鋰鹽、安眠藥及高血壓用藥，若近期有換藥，可能就是性慾改變的原因。