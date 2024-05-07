國民黨立委徐巧芯日前爆料援烏計畫1千萬美金是透過「捷克衛生科技院」（CHTI）執行計畫，外交部正式提告徐巧芯洩密。對此，國民黨團書記長洪孟楷力挺徐巧芯，反質疑行政部門鋪天蓋地抹黑徐巧芯，是不是徐踢到什麼馬蜂窩，抓到什麼漏洞？「事出反常必有妖。」

國民黨立委徐巧芯日前指控，外交部與捷克簽訂1000萬美元援助烏克蘭的密約，影射政府圖利特定廠商，外交部7日由條法司副司長許柏逸（見圖）到北檢針對洩露公務機密對徐巧芯提告。（趙雙傑攝）

洪孟楷表示，徐巧芯的案件都有依照保密協議，將關鍵資訊遮起來，反而是外交部說法一變再變，一下子說百分百公開透明，一下子又說徐洩密，徐如果洩密就代表外交部根本從來沒有公開透明，確實有密件存在，也代表密件屬實，哪個才是真正的外交部說法？

洪孟楷質疑，外交部現在動用所有力量，包括透過平面媒體用頭版頭攻擊徐巧芯，需要這樣鋪天蓋地嗎？解決不了問題就解決提出問題的人？「事出反常必有妖」，行政部門何時那麼囂張氣燄？要針對一個立委鋪天蓋地追殺，是不是戳到什麼馬蜂窩？抓到什麼漏洞？需要行政部門這樣鋪天蓋地抹黑。他強調，黨團絕對捍衛黨團委員權益，請行政部門公開說清楚，國人納稅錢立委都有資格監督。