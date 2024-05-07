花蓮縣警察局自4月3日花蓮縣發生大地震後，全員投入救災工作，除協助縣政府及地檢署拆除危樓安全維護及蒐證作業外，另對所拆除大樓內民眾遺留的財物進行保管及辦理發還的服務，全力捍衛民眾的生命及財產安全。

儘管員警投入救災工作，維護治安工作也沒有偏廢。刑事警察大隊科技犯罪偵查隊仍利用救災勤務空檔，依據警政署函囑之「加強查捕潛在通緝犯行動專案」，針對轄內詐欺、毒品、重大經濟犯罪等逃匿多年之犯嫌進行查捕，在4月下旬緝獲逃亡逾16年陳姓通緝犯到案，警詢確認人別身分後，依法將陳嫌解送花蓮地方法院歸案，陳嫌逃亡多年，當晚即遭法院羈押在案。

陳姓犯嫌在2006及2007年間，在多個縣市犯下數起詐欺、槍砲及公共危險案件，經花蓮地檢、花蓮地院、宜蘭地檢、高雄地檢及臺北地檢等5個單位分別發布通緝後，逃亡藏匿逾16年。這次趁著花蓮大地震，認為警方忙於救災，無暇治安工作，特別返回吉安鄉住處，沒想到因此栽了個大跟斗，被警方抓拿歸案。

花蓮縣警察局長王旭昌上任後，特別對於毒品、詐欺、槍砲及幫派組織等犯罪強化查緝，避免各類犯罪衍生治安問題，並提醒民眾如發現任何可疑或不法情事，請即向警察機關舉報，以共同維護社會治安。