一名花蓮西瓜瓜農日前透過臉書發文表示，花蓮地震致交通不便，觀光客減少，銷量大幅下降，又遇收購商以西瓜量大品質不佳為由，將談好的收購價砍一半，為了不讓一整年的心血被糟蹋，咬牙留下剩餘西瓜，粗估至少2萬西瓜待認購，盼大家協助。農業部8日回應，此為個案，後續會提供協助，讓西瓜順利銷往西部。

臉書粉專「花蓮玉里。阿強西瓜」日前發文表示，他在玉里種西瓜維生，每年種植數萬顆西瓜，其中7成仰賴收購商收購，每年西瓜價格開盤後，農民只有極少議價空間，交易完成後，很少收購商願意付款再取貨，交易過程更沒有白紙黑字合約保護農民，然這些慣例根深蒂固，瓜農難以撼動。

「花蓮玉里。阿強西瓜」表示，今年最令人憤慨的，收購商採收近一半西瓜後，以品質大量不佳致虧損，將當初談好的收購價格砍掉近一半，因不想繼續被糟蹋，一家決定留下剩餘西瓜，但因為沒有其他銷售途徑，農民只能忍氣吞聲、被欺負。

「花蓮玉里。阿強西瓜」表示，今年花蓮遭受地震和自然災害的影響，加上交通不便，導致觀光客減少，銷量也大幅下降，原先宅配、網路銷售，加上花東本地人支持，能慢慢賣完，但收購商變卦，使他面臨著巨大困境，初估瓜園至少2萬顆西瓜等待被採收與認購，誠摯地請求大家幫助。

陳駿季8日到立法院經濟委員會前受訪表示，經瞭解，該案屬個案，並非每個西瓜農都受到這樣的待遇，農業部後續會協助個別農民，讓西瓜順利銷往西部。

陳駿季強調，一般契作不論產量高或低，仍有明定價格，但口頭承諾對農民最沒有保障，未來將輔導農民契作，使農們和農企業成為夥伴關係，甚至分潤的關係，使農產品價格高時，也能分潤給農民。

他也提到，花蓮地震造成交通中斷，使部分行口趁機壓低價格，包含西瓜在內的農產品，農業部已啟動相關運費補助，彌補農產品從南部運上來的價差，針對花蓮農產品，也有聯合賣場通路行銷，並祭出買500送100優惠，希望消費者協助花蓮農民度過這次難關。

此外，針對類農遊券的研擬進度，陳駿季表示，因目前交通不太順暢，花蓮農業旅遊規畫會配合交通路段修復情形及交通部與行政院推動。