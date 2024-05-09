大陸人民解放軍新聞傳播中心官方微博《中國軍號》8日消息，8日下午3時許，第三艘航母福建艦圓滿完成為期8天的首次航行試驗任務，順利返回江南造船廠碼頭。退役中將帥化民指出，包括高線傳輸、通訊，防空、反潛等演習，還有很多東西要測試，2025下水可能會延長。

「可能會延長，還不一定！」帥化民8日在《頭條開講》節目表示，理論上，陸地上每一機器都測試過，但組裝在一起就不一定了，有些設計上，像維修人員如果鑽不進去，就沒有辦法。因為船是最須節省空間的。

帥化民指出，美國航母上是5千人，福建號可能沒這麼多？但也有3、4千人！這3、4千人在這個船上生活、起居，洗澡水夠不夠用、伙房能不能供應？這些小細節一樣一樣、還有消防測試、各種各樣的測試，還要配合旁邊的補給艦，高線運補...「這都要練的，沒有一樣不練的！」

「我能想像的就已經很多了，還有很多比我更專業的人，更多啊！」帥化民強調，自己以前在國防部也常常去看部隊操演，高線傳遞、通訊傳遞，各式各樣，他還要想像：受到災損怎麼辦？用什麼功能來替補什麼功能？這些東西都是要在後面，將近一年多的測試裡面。因為大陸也是新兵、新船員、新船，都是新的，你要是不練，出一點紕漏，就會在海上出問題了。比如，航母還要跟旁邊的大驅怎麼配合、052怎麼配合等等。

帥化民提到，防空演習做什麼、攻艦演習做什麼、反潛要做什麼，「這種操演都很多！」