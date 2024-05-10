台北市長蔣萬安今（10）日赴議會專案報告，國民黨議員秦慧珠問及，民眾黨將於5月19日赴民進黨黨部前集會抗議一事，警察局長張榮興透露，預計大概有1000人左右。秦慧珠則驚呼，「才1000人！你這太看不起草民了，你這樣一講，馬上激怒小草，號召十萬人走上街頭怎麼辦！」

秦慧珠今在台北市議會質詢提到，民眾黨主席柯文哲5月20日將會捧場參加總統就職典禮，但民眾黨5月19日在民進黨部前集會，說要撻伐新政府，關心北市府是否有做好情蒐。

民眾黨主席柯文哲519將上街遊行，北市警察局長張榮興10日在台北市議會表示，預計1000人到場，讓議員秦慧珠驚呼「看不起草民，會激怒小草」。(翻攝自台北市議會直播)

台北市警察局長張榮興表示，民眾黨已經申請當天在北平東路有集會活動，預計大約有1000人左右，已經有做好準備。秦慧珠則驚呼，「才1000人！你這太看不起草民了，你這樣一講，馬上激怒小草，號召十萬人走上街頭怎麼辦！」張則解釋，那個地方大概只能容納1000至5000人左右。

秦慧珠追問，預計要派多少警力維持？張榮興說明，應該是會做交維以及現場維安，這警力應該是在200人左右就夠了。至於是否會有衝突、打起來？張榮興認為不會，「因為是集會場合，要依照集會遊行法的規範做執行，不然會執法」。

秦慧珠則激動說，警察局的發言很危險，群眾都是被激怒出來的，很多年前好多次的事情都是這樣，希望5月19日可以安全渡過，柯文哲市長519要找台北市政府麻煩、要去上街頭，520再去捧民進黨新政府的場，「519說要打倒新黨國，520要去做那邊的來賓，這也讓我們思考一下柯文哲的作為」。張榮興強調，警察局會做好準備。