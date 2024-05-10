近日流感已降溫，不過仍要留意重症，耳鼻喉科醫師張弘表示，一名中年女子日前因聚餐感染A型流感，有喉嚨痛、聲音沙啞等症狀，不到一天就嚴重惡化，出現吞嚥困難、呼吸不順情形，經檢查發現喉部明顯水腫化膿，若持續惡化，有上呼吸道阻塞、窒息風險；提醒民眾如果出現高燒或全身痠痛應盡速就醫。

張弘在臉書發文指出，近日流感人數下降，5月開始取消公費克流感藥物的擴大使用，不過每天依然有零星個案，症狀普遍很不適。

張弘提到，日前一位中年女性因聚餐被傳染A型流感，症狀為嚴重喉嚨痛、沙啞，結果才不到一天，快速演變成吞嚥困難、呼吸不順，經鼻咽喉電子內視鏡檢查，發現喉部明顯水腫化膿，若持續惡化，有上呼吸道阻塞、窒息風險。

張弘表示，病患後續使用自費克流感藥物搭配抗生素治療，才脫離險境。他提醒民眾若有高燒、全身痠痛症狀，甚至親友群聚發燒，應盡早就醫檢查。